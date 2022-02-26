إنعام محمد علي: محظوظة إن بداياتي كانت مع الفنان الكبير محمود مرسي

أقيم منذ قليل على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة ندوة للمخرجة الكبيرة إنعام محمد علي واستعادت بها ذكرياتها مع العمل الإخراجي وقالت: «وجدت إعلانا عن الحاجة لمخرجين في التليفزيون من الجنسين، وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها مساواة في هذا الأمر، فالمرأة نادرا ما كانت تظهر كمخرجة في السينما، موجودة بكثافة كممثلة وكمنتجة لكن في الإخراج لم يكن هناك الكثيرات، تجارب قليلة جدا، واختاروني في مراقبة المسلسلات، لم تكن لدي فكرة عن هذا العمل لكن تبنيت مقولة هاملت (أكون أو لا أكون) قررت دراسة كل مفردات العمل، وبدأت مشوارا للتثقيف الذاتي».

إنعام محمد علي وذكرياتها مع محمود مرسي

وأكملت إنعام محمد علي حديثها قائلة: «كنت محظوظة إن بداياتي كانت مع المخرج والفنان الكبير محمود مرسي، كان قد درس الإخراج في الخارج، كنا نقوم ببروفات لمدة شهرين، نرسم الحركة الدرامية على الأرض مثل المسرح، أسلوبه في توجيه الممثل كان رائعا، وكان صاحب الفضل علي في بداياتي، لأن أكثر شيء تميزت فيه هو توجيه الممثل، لاختلاف أدوار الممثلين في أعمالي».

وتابعت إنعام: «هناك قفزة أخرى حصلت لي، كنت وقتها أمضي أكثر من سنة خبرة في الدراما التليفزيونية، وكانت هذه ركيزة انطلقت منها في اختيار كل أعمالي، مثل أن يتناول العمل قضية تنموية، قضية هادفة وما إلى ذلك، على اختلاف مضمون العمل كوميدي أو تراجيدي أو غيره، لكن تربطها رؤية واحدة، انطلقت منها وهي الدراما التليفزيونية ودورها في التطوير الاجتماعي، ومنذ أول خطوة ربطت بين حرية المرأة وبين عملها، بمجرد أن استقللت بحياتي لم يعد إخوتي يتدخلون في شؤوني فمجتمع الستينيات كان منفتحا جدا، الميثاق كان فيه جملة تقول (تنفتح كل الأبواب المغلقة أمام المرأة، وتتساوى المرأة مع الرجل في كل شيء)».

وأضافت: أكثر اثنين أثرا في هما محمود مرسي ونور الدمرداش، تعلمت منهما الحركة وكيفية القيام أو ترتيب الحركات بشكل سليم، ولم أقبل بأي عمل لكي أحصل على أموال، إذا لم يكن يتفق مع وجهة نظري وأفكاري لم أكن لأقبل العمل .. وكان هناك مؤلفون كثيرون يتفقون مع وجهة نظري، لم آخذ نصا وندمت أنني نفذته.

وقالت إنعام: حين تولى نور الدمرداش إدارة التمثيليات رأى أن الإخراج أمر ثقيل جدا على المرأة، كنا ثلاث مخرجات، ونقلنا إلى إدارات أخرى.

إنعام محمد علي تسترجع قرار منع المرأة من الإخراج

وأكدت صدر قرار بمنع المرأة من الإخراج لمدة سنة وتم الغاؤه بعد ذلك، وحول الإنتاج الخاص داخل التليفزيون ، والمسلسلات التي كانت تنتج خارج التليفزيون، قالت إنعام : لم أعمل في هذه المسلسلات كثيرا مثل زملائي، كانت لي تجربة مع مسلسل عودة السندباد مع يحيى الفخراني، المنتج كان يسألنا يوميا عن حجم التسجيل، كان مسلسل رائع جدا، لكن لا أحب الضغط، دائما همي واهتمامي والمشاهد، أن تحقق أعمالي صدى والهدف الذي أريده، دائما كنت أقول أن المسلسل مع كلمة النهاية يبدأ عند المتفرج، حيث يستنبط الأهداف والرسائل.

ومن ضمن المسلسلات التي طبقتها لرسالة الماجستير الخاصة بي مسلسل هي والمستحيل، كانت عن قضية محو الأمية، فكرت كيف نقدمها في ثوب جذاب ومؤثر، كان المسلسل عشر حلقات، سيدات المغرب جعلوا وزارة المعارف تفتح لهم فصول محو أمية، وشكرونا على هذا المسلسل، وحول أعمالها السينمائية وفيلمها الأول "آسفة أرفض الطلاق".

وقالت إنعام: هذا موضوع مهم يتناول الطلاق الغيابي، الزواج يتطلب طرفين لكن يمكن الرجل أن يطلق غيابيا، مهما كان المحتوى جميل لكن في قالب فني غير مؤثر لن يؤتي أثره، الجاذبية الفنية والتأثير هي التي تحقق المصداقية، في لحظة لن تششعر أنك أمام عمل تمثيلي، ولكن أمام قضية حقيقية تتفاعل معها.