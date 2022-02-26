إنعام محمد علي: حجاب شادية منعها من بطولة «ضمير أبلة حكمت»

كشفت المخرجة إنعام محمد علي، عن أنّ الفنانة الراحلة شادية كانت المرشحة الأولى لبطولة مسلسل «ضمير أبلة حكمت» قبل تعاقد الفنانة فاتن حمامة على بطولته.

وأكدت إنعام، في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أنّ ارتداء شادية للحجاب وقت التحضيرات للمسلسل حال دون قيامها ببطولته، مشيرة إلى أنّها من اقترحت على فاتن حمامة خوض تجربة الدراما التليفزيونية بعد نجاحها سينمائيا.

حكاية مسلسل ضمير أبلة حكمت

وأضافت إنعام محمد علي، أنّ مشكلة حدثت بينها وبين فاتن حمامة، إذ استغربت الممثلة السينمائية في البداية من طريقة الإخراج التليفزيوني بـ3 كاميرات، والتكتيك الخاص المختلف عن السينما، خصوصًا فيما يتعلق بالحوار المكتوب وطريقة حفظه، مشيرة إلى أنّ فاتن حمامة كانت لديها لثغة في حرف الراء، تظهر فقط مع الإرهاق، وهو ما ظهر في أحد المشاهد بعد تصويرها، وطلبت منها إعادة المشهد.

تفاصيل أزمة إنعام محمد علي وفاتن حمامة

وكشفت إنعام محمد علي عن حدوث أزمة بينها وبين فاتن حمامة في أثناء التصوير، وذلك بعد إبداء الأخيرة دهشتها من الإخراج التليفزيوني بـ3 كاميرات، وهو تكتيك مختلف تماما عن السينما، لافتة إلى أن فاتن حمامة كانت لديها لثغة في حرف الراء تظهر حال شعورها بالإرهاق، وهو ما اتضح جليا في أثناء تصوير أحد المشاهد التي طلبت منها إعادتها.

وذكرت إنعام أنّ فاتن حمامة رفضت إعادة المشهد آنذاك، واشتكت الموقف للمنتج ممدوح الليثي، رئيس قطاع الإنتاج، الذي حضر في موقع التصوير سريعا، مؤكدًا أنّ فاتن من الممكن أن تعتذر عن استكمال المسلسل، لكنه استدرك قائلا: «إحنا مبنغيرش مخرجين».

وعن أفلامها الأخرى مثل يوميات امرأة عصرية، ثم صائد الأحلام، ثم حكايات الغريب، الطريق إلى إيلات، الذي أصر ممدوح الليثي أن تخرجه ، قالت بعد حكايات الغريب، تفاجأت بممدوح الليثي يطلب مني إخراج هذا الفيلم.

قلت له أنت مخطئ في العنوان، أنا لم أدخل الجيش ولا أعرف هذه الخبرة، وأصر أن أخرج الفيلم، وطلبت مقابلة الضفادع البشرية الحقيقية، وأماكن التصوير، وكنت أول مخرجة تقدم فيلما حربيا.