محمد البرغوثي ينعى الكردوسي: اللهم اجعل الآلام التى احتملها صابرا راضيا شفيعا له

نعى الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، عن عمر ناهز الـ64 عاما.

البرغوثي: ستقام صلاة الجنازة بمسجد آل رشدان بمدينة نصر غدا

وكتب «البرغوثي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في نعيه قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صديق العمر الكاتب الصحفى والروائى محمود الكردوسى بعد صراع مع المرض، وستقام صلاة الجنازة بمسجد آل رشدان بمدينة نصر غدا السبت بعد صلاة العصر، والدفن بمقابر الأسرة فى طريق العين السخنة».

ودعا له قائلا: «اللهم اجعل الآلام التى احتملها صابرا راضيا شفيعا له، اللهم اشمله بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين».

ويُعد من المؤسسين الأوائل لـ«الوطن»، صاحب مسيرة صحفية فريدة امتدت لأكثر من 36 عاما، عمل فيها في العديد من التجارب الصحفية أبرزها «الأهرام» و«المصري اليوم» و«الوطن»، ورئاسة تحرير مجلة «الفن السابع»، بعدما تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1981.

وولد الراحل في محافظة سوهاج وعمل بكتابة السيناريو وله أعمال درامية لم تنتج بعد، وصدر له كتاب «مرة واحد صعيدي» عام 1996.

و«الوطن» إذ تنعى واحداً من أبنائها المؤسسين، فإنها تعزي أسرة الفقيد ومحبيه.