مصطفى بكري ناعيا محمود الكردوسي: كان شجاعا ولم يعرف أنصاف الحلول

نعى مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الكاتب الصحفي الكبير محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، الذي توفي، قبل قليل، بعد رحلة قصيرة مع المرض عن عمر ناهز 64 عاما.

بعد رحلة معاناة مع المرض رحل الكاتب الوطني الجسور محمود الكردوسي ، صاحب المقالات اللاذعه التي واجهت خونة الوطن والفاسدين بلاهواده ، كانت مقالاته مثار إعجاب يتناقلها نشطاء التواصل الإجتماعي ، كان كاتبا شجاعا ، يكتب مايعتقد أنه صحيح بكل جسارة ووضوح ، لم يكن الكردوسي يعرف — مصطفى بكري (@BakryMP) February 25, 2022

بكري: مقالات الكردوسي كانت لاذعة تواجه الخونة والفاسدين

وكتب بكري، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قائلا: «بعد رحلة معاناة مع المرض رحل الكاتب الوطني الجسور محمود الكردوسي، صاحب المقالات اللاذعة التي واجهت خونة الوطن والفاسدين بلا هوادة».

وتابع: «كانت مقالاته مثار إعجاب يتناقلها نشطاء التواصل الاجتماعي، كان كاتبا شجاعا، يكتب ما يعتقد أنه صحيح بكل جسارة ووضوح، لم يكن الكردوسي يعرف أنصاف الحلول، لم يتوقف عن الحلم بغد أفضل».

وواصل: «وعندما عُيِّن عضوا بمجلس الشيوخ، كان سعيدا، لكنه لم يستطع الحضور سوى جلسة أو جلستين، فقد داهمه المرض العضال مجددا، حتى وافته المنية، العزاء للأسرة ولزملائه بجريدة الوطن وللأسرة الصحفية، ولكل أصدقائه ومحبيه».

مسيرة صحفية فريدة

والكردوسي، الذي يُعد من المؤسسين الأوائل لـ«الوطن»، صاحب مسيرة صحفية فريدة امتدت لأكثر من 36 عاما، عمل فيها في العديد من التجارب الصحفية أبرزها «الأهرام» و«المصري اليوم» و«الوطن»، ورئاسة تحرير مجلة «الفن السابع»، بعدما تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1981.

وولد الراحل في محافظة سوهاج وعمل بكتابة السيناريو وله أعمال درامية لم تنتج بعد، وصدر له كتاب «مرة واحد صعيدي» عام 1996.

و«الوطن» إذ تنعى واحداً من أبنائها المؤسسين، فإنها تعزي أسرة الفقيد ومحبيه.