عاجل.. صد هجوم روسي على جادة النصر وآخر على قاعدة عسكرية

أعلن الجيش الأوكراني صد هجوم روسي على جادة النصر في العاصمة كييف، وآخر على قاعدة عسكرية في المدينة الأوكرانية.

معارك عنيفة على بعد 12 كيلو متر غرب كييف

من جانبها، أكدت قناة «العربية» الإخبارية، تجدد سماع دوي المدفعية والانفجارات في «كييف»، فيما أوضح موقع «ذا سبكاتيتر إنديكس»، أن هناك معارك عنيفة على بعد 12 كيلو متر غرب كييف.

محاولة روسية للاستيلاء على محطة توليد كهرباء في كييف

وفي سباق متصل، قالت وكالة «إنترفاكس» الأوكرانية، إن جنودا من روسيا، يحاولون الاستيلاء على محطة توليد الكهرباء في كييف، مشيرة إلى محطة تغذي العاصمة الأاوكرانية بالكهرباء

بدورها، أوضحت مواقع أوكرانية، أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على مدينة خيرسون جنوب شرقي البلاد.

من جانبهم، ذكر صحفيون مختصون بالشأن الأوكراني، أن الجنود الأوكرانيين منهكون بسبب معارك شرق البلاد.

سياسيا، قالت وزراة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تواصل واصل العمل مع شركاء الولايات المتحدة لفرض عقوبات قاسية على روسيا.

كان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قال في وقت سابق، إن المنظمة لم تتوصل، أمس الجمعة لقرار من أجل منع الحرب، مضيفا في تعليق على نتائج التصويت في مجلس الأمن الدولي، إن الأمم المتحدة خُلقت من أجل منع الحرب وهذا الهدف لم يتحقق.

وأضاف جوتيريش: «لن نستسلم أبدا لتحقيق السلام والقادة يجب أن يتجهوا نحو طريق الحوار والسلام»، وأشار المسؤول الأممي، إلى أن الاحتياجات الإنسانية تكثر وتتوسع ساعة بعد أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.