الجيش الأوكراني يأسر جنديين روسيين في مدينة «خاركوف».. «صور»

تدول نشطاء في أوكرانيا صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجنديين روسيين، قالوا إنهم وقعوا أسرى لقوات الجيش الأوكراني في مدينة «خاركوف»، اليوم الخميس، وذلك أثناء عملية الاجتياح البري الروسي للبلاد، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بدء عملية عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس.

أسر جنديين روسيين في خاركوف

وتظهر الصور الجنديين بملامح وجهيهما الواضحة، فيما وثق النشطاء صور لبدلاتهم العسكرية وهي تحمل شعار قوات الجيش الروسي، وقام أفراد الجيش الأوكراني الذين أسروا الجنديين بوضع أسلحتهم أمامهما، بينما تم تقييد أيديهما إلى الخلف، وتم نقلهما إلى موقع خاص بالجيش.

استهداف البنية التحتية وقصف مكثف

يذكر أنّ سلاح الجو الروسي، شن في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، هجوما مكثفا بالطيران استهدف من خلاله مطار كييف ومدينة لفيف وخاركوف، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى كما تم تعطيل البنية التحتية لسلاح الجو الأوكراني، وأعلنت أوكرانيا عن إسقاط عدد من الطائرات الروسية وهو الأمر الذي نفاه الجيش الروسي في بيان أصدره صباح اليوم.

ارتفاع أسعار البترول والذهب

ومع الساعات الأولى للقصف الروسي خلت الشوارع في البلدات الأوكرانية من المارة ولجأ المواطنون إلى محطات مترو الأنفاق والملاجئ للاختباء من القصف، فيما تحدث آخرون عن نفاذ السلع الغذائية من المتاجر، وارتفعت أسعار البنزين والذهب في أولى أيام الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

طلب انضمام للناتو ومعارضة روسية

واندلعت شرارة الأزمة الروسية الأوكرانية منذ نحو شهر على خلفية نية أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو، إلاّ أنّ روسيا عارضت القرار بشدة، واعتبرته توسعاً لقوات الحلف في أوروبا الشرقية، وهو الأمر الذي يهدد أمن الأراضي الروسية.