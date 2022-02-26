عاجل.. سماع دوي نيران المدفعية على مقربة من وسط مدينة «كييف»

أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية نقلا عن وكالة «رويترز» للأنباء، إلى سماع دوي نيران المدفعية على مقربة من وسط مدينة «كييف»، عاصمة أوكرانيا، فيما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن مسؤول عسكري، قوله إن الجيش الروسي فقد زخمه في هجومه على أوكرانيا لكن ذلك قد يتغير.

سياسيا، قالت وزارة الخارجية الفنزويلية، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» كتلة عسكرية عفا عليها الزمن، ولم تحقق مهمة ضمان السلم في العالم، ولا يمكن السماح لها بتهديد روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روساي اليوم» الإخبارية الروسية.

فنزويلا: حلف «الناتو» لم يقم بأي من أدواره الأساسية

وقال وزير خارجية فنزويلا، فيليكس بلاسينسيا، إن الحلف لم يقم بأي من أدواره الأساسية، ولا يخدم سلام المجتمع الدولي، مضيفا: «بل يبدو أن الناتو منظمة تهدد الآخرين، تهدف إلى تقييد الحقوق وفي هذه الحالة للشعب الروسي وروسيا، ومحاولة التحرك شرقا إلى حدود روسيا، تشكل بلا شك تهديدا».

واشار بلاسينسيا، إلى أن الحكومة الأوكرانية أهملت ولم تطبق «اتفاقيات مينسك» التي ضمنت السلام والاستقرار والتفاهم المتبادل بين الجارتين روسيا وأوكرانيا.