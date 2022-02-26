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«روسكوزموس» الروسية تسحب موظفيها من فرنسا ردا على العقوبات

كتب:

شيماء عادل
08:50 ص | السبت 26 فبراير 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلنت شركة «روسكوسموس» الروسية، اليوم السبت، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.

«روسكوزموس» هي مؤسسة حكومية مسؤولة عن مجموعة واسعة من الرحلات والأنشطة الفضائية المتنوعة وبرامج علوم الفضاء الخاصة بالاتحاد الروسي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ديمتري روجوزين، على قناته على «تيلغرام»، ونقلتها وكالة سبوتنك الروسية، إن الشركة تعلق تعاونها مع شركاء أوروبيين بشأن عمليات الإطلاق من قاعدة «كورو» الفضائية وتستدعي موظفيها من غيانا الفرنسية ردًا على العقوبات، التي فرضتها فرنسا على روسيا.

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بقلم شيماء عادل