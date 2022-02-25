فرنسا تعلنها صريحة: أوروبا وأمريكا لا ترغبان في خوض حرب مع روسيا

قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، إنه ليس هناك رغبة في أي من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لخوض حرب مع روسيا، عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

فرنسا: نريد إنهاء الغزو الروسي في أوكرانيا

أضافت بارلي، في تصريحات نقلتها قناة «يورو نيوز» الأوروبية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية: «ما نريده هو أن نكون قادرين على إنهاء الغزو الروسي لـ أوكرانيا في أسرع وقت ممكن».

وتابعت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية: «هذا الغزو مريع، وبلا شك أكثر طموحًا بكثير من مجرد ضم الأراضي الأقرب إلى الحدود الروسية، ما يسمى بالأراضي المتنازع عليها».

هدفنا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

أكدت بارلي: «هدفنا هو النجاح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، ووضع حد لهذا العنف غير المقبول».