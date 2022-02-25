روسيا: سلمنا فرنسا أدلة تثبت تورط أوكرانيا في جرائم ضد مواطني الدونباس

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن السفارة الروسية في فرنسا سلمت وزارة الخارجية الفرنسية أدلة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبتها «كييف» في دونباس، حسبما ذكر المكتب الصحفي للبعثة الدبلوماسية.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنك الروسية، إن السفارة الروسية في باريس سلمت وزارة الخارجية الفرنسية أدلة مصورة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دونباس، وتقع المسؤولية عنها على عاتق القيادة الأوكرانية.

وأضافت البعثة أنه تم إرسال هذه المواد أيضًا إلى أكبر المنظمات الإعلامية والحقوقية.

أدلة على التورط في جرائم حرب

وكانت لجنة التحقيق الروسية، أعلنت من قبل أن لديها أدلة على التورط في جرائم حرب منذ 2014 في دونباس لمسؤولين عسكريين سابقين وحاليين في أوكرانيا.

وخرج الرئيس الروسي فلايمير بوتين، فجر أمس الخميس، معلنا قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، لحماية مواطني الدونباس، الذين تعرضوا لإبادة جماعية من الدولة الأوكرانية، بعدما قرروا الانفصال عنها في أعقاب 2014، وهو الأمر الذي استنكرته عدد من الدول الغربية، فارضين عدداً من العقوبات المالية والاقتصادية على روسيا.