غرامة سرقة الكهرباء.. تصل إلى 200 ألف جنيه حال تكرار الواقعة

يتساءل العديد من المواطنين حول عقوبة وغرامة سرقة الكهرباء وهل تتضاعف حال تكرار سرق التيار الكهربائي، لذا تستعرض «الوطن» وفقاً لنص قانون الكهرباء وتحديداً في المادة رقم 71 جميع تفاصيل عقوبة وغرامة سرقة التيار الكهرباء.

غرامة سرقة الكهرباء

1 - في حالة الاستياء على التيار الكهربائي بغير وجه حق تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر مع غرامة لا تقل عن مبلغ 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو أي من العقوبتين.

2 - إذا تمّ تكرار سرقة التيار الكهربائي مرة أخرى تكون العقوبة عبارة عن حبس لا يقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة لا تزيد على مبلغ 200 ألف جنيه، أو أي من العقوبتين.

ضبط 58 ألفًا و154 قضية سرقة تيار كهربائي في 5 أيام

وفي سياق متصل، كانت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قد أعلنت في بيان رسمي لها مؤخراً عن تمكنها عن طريق الحملات التي تشنها من خلال التنسيق مع شركات توزيع الكهرباء في جميع المحافظات وذلك أثناء فترة 5 أيام فقط من ضبط 58 ألفًا و154 قضية في سرقة التيار الكهربائي وأيضاً مخالفة شروط التعاقد.

وأكّدت الإدارة العامة لشركة الكهرباء أنَّها حررت خلال اليوم الأول 3 آلاف و316 محضرًا، وخلال اليوم الثاني تم تحرير 13 ألفًا و38 محضرًا، وخلال الثالث تم تحرير 13 ألفًا و650 محضرًا، وخلال اليوم الرابع تم تحرير 14 ألفًا و283 محضرًا، وخلال اليوم الخامس تم تحرير 13 ألفًا و866 محضرًا.

وجرى تطبيق جميع الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء المخالفين عن طريق استكمال الإجراءات القانونية، سواء الضبطية القضائية من أجل ضمان صحة تحرير محضر السرقة، أو تصوير واقعة ضبط سرقة الكهرباء، مع توثيقها من خلال كاميرا تسجل كل من تاريخ ووقت المحضر.