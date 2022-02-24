خريطة قطع الكهرباء 6 ساعات يوميا لمدة أسبوع «غرب المنصورة»

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده رئيس حي غرب المنصورة، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 26 فبراير حتى الخميس 3 مارس 2022، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة، للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

خريطة قطع الكهرباء في حي غرب المنصورة

وبحسب بيان رئاسة حي غرب المنصورة، فإن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة، تبدأ يوم السبت الموافق 26 فبراير، على أن تكون المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة منطقة «أحمد ماهر- منطقة 6 أكتوبر- منطقة تقسيم خطاب- الحسنية- سندوب».

تفاصيل قطع الكهرباء والمناطق المتأثرة

كما سيتم قطع التيار الكهربائي يوم الأحد الموافق 27 فبراير، والمناطق المتأثرة هي: «أحمد ماهر- منطقة 6 أكتوبر- منطقة تقسيم خطاب- الحسنية- سندوب».

وانقطاع التيار الكهربائي يوم الاثنين الموافق 28 فبراير، المناطق المتأثرة بانقطاع التيار هي: منطقة العبور - تقسيم خطاب - السلخانة - سندوب.

وانقطاع التيار الكهربائي يوم ‏الثلاثاء الأول من مارس، المناطق المتأثرة بانقطاع التيار هي: منطقة حسين بك - السكة الجديدة - الحسنية - الثلاجة - سندوب.

وانقطاع التيار الكهربائي يوم ‏الأربعاء الموافق 2 مارس، المناطق المتأثرة بانقطاع التيار هي: منطقة النخلة - آداب - تقسيم هليوبليس - السلخانة - سندوب.

وانقطاع التيار الكهربائي يوم‏ الخميس الموافق 3 مارس، المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع بورسعيد - سوق التجار - سوق الخواجات - مساكن الثلاجة - الشونة.

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.