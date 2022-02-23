40 فرصة تدريب لفنيين الكهرباء والمعادن في ألمانيا.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن توفير فرص تدريب من أجل العمل في ألمانيا لـ 40 من الفنيين المتخصصين في مجاليّ الكهرباء والمعادن، بالتعاون مع وزارات: القوى العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا THAMM».

شروط التقديم

قال السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، إن معايير الاختيار تم تحديدها وفقا للشروط التالية:

أن يكون المتقدم مقيما في جمهورية مصر العربية ويحمل الجنسية المصرية، ويبحث عن عمل، وسنه من 21 حتى 39 عاما، ومتخصص في أحد المجالات المعلن.

أن يكون المتقدم حاصلا على الأقل على دبلوم فني في مجال التخصص المرغوب العمل به في ألمانيا، ولديه خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في نفس مجال الدراسة والتخصص، والمعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة

ذكر «خيرت» أن المستندات المطلوبة هي:

صورة من صفحة جواز السفر أو البطاقة القومية السارية.

صورة من شهادة أو شهادات المدرسة/ المعهد الفني.

للذكور: دليل على الإعفاء أو استكمال الالتزام العسكري.

سيرة ذاتية كاملة وفقا للنموذج المرفق باللغة الإنجليزية في صيغة WORD.

نسخة من شهادة خبرة واحدة على الأقل توضح خبرة من الخبرات المهنية المذكورة في السيرة الذاتية.

إرشادات التقديم

أوضح مساعد وزيرة الهجرة، أنه سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي 6 مارس المقبل، على أن يتم إرسال نسخة إلكترونية من الاستمارة والمستندات المطلوبة، إذ يمكن للمرشحين الراغبين في التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه الاستمارة، التي توضح الفئات المطلوبة والوصف الوظيفي بالتفصيل، ونموذج السيرة الذاتية، عن طريق هذا الرابط.

وأكد على أنه يجب إرسال هذه البيانات قبل حلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات، إلى وزارة الهجرة على البريد الإلكتروني: THAMM@emigration.gov.eg، ولن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، ولن يتم النظر في الطلبات المرسلة بدون تعبئة نموذج السيرة الذاتية باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في صيغة word، ويتم إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في رسالة إلكترونية واحدة.

ولفتت وزارة الهجرة إلى أنه سيتم عقد مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية، كما سيتم عقد ندوة تعريفية مفصلة حول برنامج THAMM ومزاياه وعملية التوظيف في ألمانيا، كما سيكون هناك مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا، ومن يجتاز مرحلة المقابلات الشخصية من المرشحين يحصل على برنامج تدريبي مكثف في القاهرة بهدف الإعداد والتأهيل للمغادرة والعمل في ألمانيا.