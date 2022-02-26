وزير التعليم العالي يشارك في محاضرة مع طلبة «الفلسفة» بجامعة القاهرة

أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، يرافقه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بكلية الآداب جامعة القاهرة، لافتتاح تجديدات الكلية، ومتابعة سير انتظام أول أيام الفصل الدراسي الثاني، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الكلية أثناء حضور الفرقة الثانية قسم الفلسفة، إلى طرح عدد من الأسئلة تتعلق بالاجراءات الاحترازية والحضور والتطعيمات، متسائلا عن عدد من الموضوعات أبرزها الجمال النسبي والجمال الفني.

واستمع كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، للمحاضرة الملقاة على طلاب قسم الفلسفة، وشدد وزير التعليم العالي أثناء الحضور على الالتزام بكافة إجراءات مواجهة فيروس كورونا والالتزام بالمشاركة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجاري، منوها إلي أن خطة التطعيمات للجرعة التنشيطية تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، مؤكدا على أن الخرطية الزمنية للعام الدراسي الثاني تسير وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أثناء جولته بجامعة القاهرة، عددا من الموضوعات الھامة، أبرزها متابعة إجراءات الدخول والخروج من وإلى الجامعة، ومدى تطبيق إجراءات مواجهة «كورونا».

وتابع وزير التعليم العالي، أنه يتم السعي حاليا نحو أن تكون لدينا ثقافة تعليم الأطفال ثقافة الفهم والتنسيق والتفرقة وأن يكون الطفل منذ صغره موهوبا، وكيفية أن ينشأ الطفل منذ صغره على كيفية تعلم الجمال والقبح، والفرق بينهما ودورها في نشأة شخصية الفرد، وكيفية الارتقاء بالذوق الفني.