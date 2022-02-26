انتظام الدراسة بالجامعات في أسبوعها الثاني وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

انتظمت الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، في أسبوعها الثاني على التوالي للعام الجامعي الجاري، مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها تأكّيد ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة و استمرار خطط تطبيق تطعيمات كورونا، وضرورة تأكّيد الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جولة وزير التعليم العالي

ومن المقرر أن يجري وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بعد قليل، جولة تفقدية بجامعة القاهرة بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة لمتابعة انتظام أعمال الفصل الدراسي الثاني وكذلك افتتاح التجديدات بكلية الآداب جامعة القاهرة ومتابعة انتظام حضور الطلاب إلى الكلية والجامعة حضوريًا ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، فضلًا عن افتتاح عدد من التجديدات بالمدن الجامعية و متابعة أحوال الطلاب.

تخصيص أماكن لمنح جرعات تطعيم كورونا التنشيطية

وأكّد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن» انتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري بمختلف الكليات في أسبوعها الثاني علي التوالي دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات والخريطة الزمنية للعام الدراسي، منوها إلى أنَّه جرى تأكّيد ضرورة تخصيص أماكن منح جرعات تطعيم كورونا التنشيطية للفئات التي حددتها وزارة الصحة المصرية.

ومن جهته، أكّد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا انتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري في الأسبوع الثاني دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحًا أنَّه لم يتمّ رصد أي مشكلات.