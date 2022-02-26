انطلاق منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال

انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 الي 27 فبراير 2022، على صالة إستاد القاهرة الدولي، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم الاعلان عن البطولة من خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة بحضور وزير الشباب والرياضة ، وعبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح .

منافسات الأدوار الرئيسية ونهائيات الفردي.. اليوم

وتقام في ثاني أيام بطولة العالم لسلاح الشيش منافسات الأدوار الرئيسية ونهائيات الفردي، وكان لاعبا المنتخب المصري علاء أبو القاسم ومحمد حمزة قد تم إعفائهما من المشاركة في الأدوار التمهيدية في اليوم الأول من البطولة بسبب تواجدهم ضمن أفضل 16 لاعب في التصنيف الدولي.

ويفتتح لاعب المنتخب المصري علاء أبو القاسم منافسات المنتخب الوطني في ثاني أيام البطولة، حيث يواجه أبو القاسم الياباني يوكيشي أبي في العاشرة صباحًا، كما يواجه محمد حمزة نظيره الإيطالي دافيد فليبي في ال 10:20 صباحًا.

وانتهت مساء أمس مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة والتي جاءت نتائجها كالتالي:حصل محمد حسن على المركز ال 68 بعد خسارته في دور ال 64 الغير الرئيسي من لاعب بريطانيا كريستجان أرشر بنتيجة 13- 14.كما حصل محمد عصام على المركز ال 116 مكرر بعد خسارته في دور ال 128 غير الرئيسي من لاعب إيطاليا دافيد فليبي بنتيجة 14-15.وجاء عبد الرحمن حافور في المركز ال 163، ومازن الميقاتي في المركز ال 164, وصالح محمد صالح في المركز ال 165, وتامر زين العابدين في المركز ال 165 مكرر بعد خروجهم من الأدوار التمهيدية.

8 لا عبين في قائمة مصر

وتضم قائمة مصر ثمانية لاعبين هم «علاء أبو القاسم– محمد ماهر حمزة – محمد حسام حسن – محمد عصام الدين – صالح محمد صالح – عبد الرحمن حفور – مازن الميقاتي – تامر زين العابدين».

ويضم الجهاز الفني للفراعنة: «أشرف مسعد مدرب - أنس محمود مدرب - مصطفى نهاد مدرب - طه يوسف طبيب المنتخب - أيمن غنيم مدير إداري»، ويشرف على المنتخبات الوطنية أحمد نبيل.