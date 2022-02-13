وزير الشباب والرياضة يصل مطار القاهرة الدولي لاستقبال بعثة الأهلي

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استعدادا لاستقبال بعثة النادي الأهلي، القادمة من أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عقب مشاركتها ببطولة كأس العالم للأندية، والتتويج بالميدالية البرونزية بالفوز على نادي الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.

تحقيق الأهلي الميدالية البرونزية

ووصلت مطار القاهرة الدولي، بعثة النادي الأهلي، قادمة من الإمارات على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، بعد الحصول على المركز الثالث والتتويج ببرونزية كأس للعام للأندية للعام الثاني على التوالي.

وصول بعثة الأهلي وسط إجراءات وقائية

ومن المقرر أن تنهي سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات وصول بعثة الأهلي، من خلال صالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص، وسط تدابير أمنية واستقبال حافل من قبل شركة ميناء القاهرة الجوي.

وحقق الأهلي الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث، ليحصد الميدالية البرونزية للعام الثاني على التوالي.