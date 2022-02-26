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شهادة لقاح كورونا.. «الصحة» تعلن خطوة إعادة الاستخراج في حالة فقدها

كتب:

مريم الخطري
05:24 م | السبت 26 فبراير 2022
الدكتور حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة

الدكتور حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يمكن استخراج شهادة لقاح كورونا فى حالة فقدها عن طريق دفع رسوم استخراج شهادة لقاح كورونا والتى قامت وزارة الصحة بتحدديها وهى 100 للمصريين و10 دولارات لغير المصريين المقيمين على أرض مصر من خلال 124 مكتبا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية لاستخراج شهادة لقاح كورونا.

وتابع المتحدث الرسمي لـ«الوطن»، أنه «ليس هناك حد أقصى لعدد الشهادات التي يمكن استخراجها للمواطن ووارد أن يفقد شهادة لقاح كورونا ويمكن استخراجها بخطوة واحدة وهي الذهاب لمكتب شهادات لقاح كورونا وطلب ذلك، الموضوع زي شهادة الميلاد يمكن استخراج واحدة واثنين وثلاثة».

شهادة لقاح كورونا.. خطوة إعادة الاستخراج في حالة فقدها

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن شهادة لقاح كورونا مهمة جدا للمواطنين «كل الدول بقت تعترف بيها ومهمة للسفر ودخول المنشآت والمصالح الحكومية ولن يقبل بتزويرها وهي مخالفة وجريمة في حال تزويرها، بستغرب الناس اللي مش عاوزه تاخد اللقاح.. ليه؟».

وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين من لقاحات كورونا، وقال جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق، لافتا الى أن الأعراض الجانبية بسيطة ولا تحتاج الذهاب إلى طبيب ولم تسجل وزارة الصحة والسكان حتى هذا الوقت ظهور أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة بعد تلقي لقاح كورونا.

«الصحة» تؤكد ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.