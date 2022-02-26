«الصحة» توضح الآثار الجانبية للقاح كورونا: تشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية

استقبلت وزارة الصحة والسكان تساؤلات عديدة عبر الخط الساخن 105 متعلقة بالسؤال عن «الآثار الجانبية للقاحات كورونا هل هي حقيقة أم شائعات؟» بالتزامن مع الحملة التي شنتها وزارة الصحة والسكان في محافظة المنوفية لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا للوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوّراته التي تظهر من وقت إلى الآخر.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وحسمت وزارة الصحة الجدل الذي أثير بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا الفترة الأخيرة والذي ساهم في عزوف المواطنين عن أخذ اللقاح مقارنة بالعام الماضي، وذكرت الوزارة في تقرير رسمي لها، أنَّ لقاحات كورونا آمنة وفعّالة ولا داعي للخوف أو القلق، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية فهي تشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية.

واستعرضت وزارة الصحة الأعراض الجانبية للقاحات كورونا وتتضمت ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم والإحساس بالتعب والإرهاق والخمول، وتكسير في عضلات الجسم وتنميل في الكتف، وصداع بسيط، لافتة إلى أنَّ هذه الأعراض الجانبية تزول في غضون يومين لا أكثر مع الحاجة إلى راحة للجسم وعدم بذل مجهود.

موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين مجددًا إلى الحجز للحصول علي التطعيم من خلال موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، مؤكّدة توافر جميع لقاحات كورونا في جميع مراكز تلقي لقاح كورونا والمولات التجارية وأكشاك المترو ومحطات السكك الحديدية، مشيرا إلي تقديم كافة التسهيلات للمواطنين للحصول علي اللقاح.

وأكدت وزارة الصحة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات علي مستوي محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، مناشدة المواطنين ضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان عبر الخط الساخن لها للاطلاع على كل مستجدات الفيروس من مصادرها الرسمية.