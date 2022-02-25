تفاصيل إطلاق «الصحة» لقوافل طبية مجانية جديدة اليوم وغدا في 3 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إطلاقها لعدد من القوافل الطبية، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على مدار اليوم، الجمعة، وغداً السبت، في 3 محافظات.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل القوافل الطبية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان اليوم وغداً من أجل الكشف والعلاج على المواطنين بشكل مجاني في العديد من التخصصات الطبية.

بالتفاصيل.. أماكن قوافل «الصحة» الطبية على مدار اليوم وغدا

1 - محافظة الجيزة، وتحديداً في وردان حي منشأة القناطر.

2 - محافظة دمياط، وتحديداً في كفر سليمان التابع لمركز كفر سعد.

3 - محافظة الدقهلية، وتحديداً في موسى العربي التابعة لمركز بلقاس.

وزارة الصحة تحدد التخصصات الطبية المتوفرة خلال القوافل الطبية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان توافر كافة التخصصات الطبية خلال القوافل الطبية، وهي كالتالي:

1 - الأطفال.

2 - خدمات تنظيم الأسرة.

3 - نساء وولادة.

4 - الأنف والأذن.

5 - الباطنة.

6 - العظام.

7 - الجلدية.

8 - القلب.

9 - الأسنان.

10 - الرمد.

11 - الجراحة.

12 - خدمات التحاليل.

13 - خدمات الآشعة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توفير مختلف أنواع الأدوية داخل الصيدليات الموجودة بقوافل «حياة كريمة» الطبية.

تعليمات مهمة من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا

وفي سياق مختلف، كانت وزارة الصحة والسكان، أكدت في منشور آخر لها على «فيس بوك»، أنه يجب على المواطنين اتباع العديد من الخطوات المهمة التي تساعد على منع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، ويأتي من أبرزها غسل اليدين بشكل منتظم، وارتداء الكمامة الطبية، وتلقي الجرعة التنشيطية، مع تجنب الأماكن المزدحمة، وتغطية الفم أثناء السعال باستخدام منديل أو ثني المرفق.

وأكدت «الصحة» أنه في حالة الإصابة بأي أعراض سواء سعال أو حمى أو صعوبة في التنفس، ينبغي الرعاية الصحية مبكراً.