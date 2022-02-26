افتتاح معرض زهور الربيع بحدائق الأورمان في الجيزة بمشاركة شركات أجنبية

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض زهور الربيع في دورته الـ89 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، بمشاركة أكثر من 240 عارضا.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أنه عقب الافتتاح تفقد وزيرا الزراعة وشؤون المجالس النيابية ومحافظ الجيزة أجنحة المعرض المختلفة، وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر، وأيضا بالتنظيم الرائع للمعرض وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الزائرين.

ملتقى ثقافي للأسرة المصرية

وأكد «القصير»، أن المعرض يعد ملتقى ثقافيًا للأسرة المصرية بصفة عامة، وتسعى وزارة الزراعة جاهدة في توفير كافة الخدمات للعارضين، وحثهم على مزيد من المشاركات في الدورات اللاحقة، مشيرا إلى أن المعرض واحد من أهم المتنزهات للأسرة المصرية للاستمتاع بالزهور.

تطهير وتعقيم أجنحة المعرض

وشدد وزير الزراعة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار.

ومن جانبه، قال محافظ الجيزة، إن معرض زهور الربيع يعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة ومحافظة الجيزة تقدمان كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر، وأيضا بالتنظيم الرائع للمعرض.

جودة المنتجات المعروضة

وأشار «راشد» إلى أن المعرض يشهد إقبالاً من المواطنين نظراً لجودة المنتجات المعروضة، داعيا المواطنين لزيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الأجتماعي فيما بينهم حفاظآ على سلامتهم .

ويتكون المعرض من مجموعة من الأقسام، وهي قسم نباتات الزينة الداخلية، وقسم نباتات الزينة الخارجية، وقسم خاص بالصبار، وقسم للمسطحات الخضراء، وقسم خاص بمستلزمات الإنتاج وتشارك فيه هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 مساء ويستمر حتي نهاية شهر مارس المقبل، كما يشارك أيضا عدد من الشركات الأجنبية.

وجدير بالذكر ان معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة مما يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق كما تعد حديقة الاورمان واحدة من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث أنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي.