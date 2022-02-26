محمد رمضان ينشر صورة جديدة من مسلسل المشوار: ثقة في الله نجاح

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسله الرمضاني الجديد المشوار وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

كواليس مسلسل المشوار

ونشر محمد رمضان صورة عبر صفحته الخاصة جمعته بالفنانة دينا الشربيني التى تشاركه فى بطولة المسلسل وعلق عليها قائلا «الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون المشوار ماذا يكون ثقة في الله نجاح يليق بكم».

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها رمضان جمهوره بصور من كواليس العمل ولكنه سبق ونشر أكثر من صورة عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف فيها عن الشخصية التي يقدمها.

تفاصيل مسلسل المشوار

ويشارك محمد رمضان في مسلسل المشوار في السباق الرمضاني المقبل بجانب دينا الشربيني وأحمد مجدي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وندى موسى وأحمد سعيد عبد الغني وخالد أنور وحنان يوسف وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وكان قد شارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى والذي تعاون فيه مع سمية الخشاب وهبة مجدي وتارا عماد وعارفة عبد الرسول وسيد رجب وصبري فواز ومنذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

أما على المستوى الغنائي فكانت آخر الأعمال الغنائية التى طرحها رمضان أغنية باي باي ثانوية والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وتخطت نسبة مشاهدتها حتى الآن الثمانية مليون مشاهدة.