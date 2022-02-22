محمد رمضان يحتفل بـ7 ملايين مشاهدة لأغنية «باي باي ثانوية» على يوتيوب

احتفل الفنان محمد رمضان، بنجاح أغنيته الجديدة «باي باي ثانوية»، مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر الفنان محمد رمضان، مقطع من أغنيته الجديدة «باي باي ثانوية»، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا عليها: «7 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب».

أغنية «باي باي ثانوية» لـ محمد رمضان

وتُعد أغنية «باي باي ثانوية»، لـ محمد رمضان، من كلمات إسلام شندي، وإخراج ياسر سامي، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان.

مسلسل «المشوار» لـ محمد رمضان

ويصور الفنان محمد رمضان حاليًا مسلسله الجديد «المشوار»، إذ يشارك جمهوره دائمًا كواليس مشاهده، ونشر رمضان مقطع فيديو وهو وسط حشد كبير من الجمهور، معلقًا عليه: «النهاردة وسط أهل كرموز إسكندرية خلال تصوير مسلسل المشوار.. ربنا يديمكم نعمة»، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع «إنستجرام».

فريق عمل مسلسل «المشوار»

ويشارك في مسلسل «المشوار»، عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم دينا الشربيني، أحمد مجدي، إياد نصار، صبري فواز، أحمد كمال، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

ويُعد آخر أعمال الفنان محمد رمضان، في مجال الدراما، هو مسلسل «موسى»، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي 2021، مع عدد كبير من نجوم الفن، منهم سمية الخشاب، تارا عماد، صبري فواز، هبة مجدي، سيد رجب، وغيرهم من الفنانين، كما يُعد هذا العمل الدرامي من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.