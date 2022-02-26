خطة المواطن الاستثمارية بسوهاج: 558 مشروعًا بتكلفة 4.9 مليارات جنيه

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة سوهاج لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".

وأضافت السعيد أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة سوهاج أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 558 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة سوهاج بخطة عام 21/2022 تبلغ 8.94 مليارات جنيه بنسبة زيادة 43% عن خطة عام 20/2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة سوهاج بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه لقطاع التجارة والصناعة بنسبة 33,6%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 2,19 مليار جنيه بنسبة 24,5%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 1,68 مليار جنيه بنسبة 18,8%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 697 مليون جنيه بنسبة 7,8%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 338,87 مليون جنيه بنسبة 3,8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,03مليار جنيه بنسبة 11,5%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة سوهاج في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 1,1 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 65 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة والتي يبلغ عددها 396 مشروعًا في مشروع تطوير ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بمناطق غرب طهطا، غرب جرجا، قرية نجوع الصوامعة شرق بمركز إخميم، علاوة على تطوير المنطقة المحيطة بمعبد إتريبس والدير الأبيض والدير الأحمر، إلى جانب استكمال منظومة المخلفات الصلبة، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 20 مشروعًا تنمويًا منها إنشاء جامعة سوهاج الأهلية، استكمال مستشفى الطواريء الجامعي، بالإضافة إلى استكمال مبنى كلية طب الاسنان بجامعة سوهاج.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح "خطة المواطن" الخاصة بعامي "19/2020" و"20/2021" على موقعها الالكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدة.