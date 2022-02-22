وزيرة التخطيط: معدلات النمو في مصر فاقت توقعات المؤسسات الدولية

قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤسسات الدولية لم تتوقع معدلات النمو التي حققتها مصر خلال جائحة كورونا، فكانوا يتوقعون أن تحقق مصر معدلات نمو في حدود 4.5%، وعندما حدثنا بياناتنا قاموا بتحديث بيناتهم وهذا أمر مهم جدا، وكنا متوقعين أن نحقق في نهاية هذا العام ما معدلات نمو تتراوح بين 5.5% و5.8%، و«بإذن الله نحقق معدلات نمو تتراوح بين 6.2% و6.5%».

وأكدت السعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «المحور»، أن المؤسسات الدولية تشيد بالتنمية التي تشهدها مصر.

تطوير شبكة الطرق

وأضافت «السعيد»، أنه حدث توزان شديد جدا في مصر بين الإجراءات الاحترازية واستمرار عجلة الإنتاج في كل القطاعات مثل البنية الأساسية وشبكة الطرق والمواصلات العامة والزراعة والتصنيع، مؤكدة أن المشروعات التنموية هي سبب هذا النمو والمؤسسات العالمية لم تكن تتوقع هذا النمو، وبالنسبة للطرق فهي شريان التنمية، ولا يمكننا تطوير خدماتنا وتقديم خدمات جديدة دون تطوير شبكة الطرق والمواصلات العامة لربط المناطق ببعضها وخط سكك حديدية، كما أن الفترة من 1 يوليو حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي شهدت انخفاضا طفيفا في معدلات البطالة.

انخفاض معدلات البطالة لـ4.7%

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدلات البطالة انخفضت لـ 4.7%، متابعة: «معنديش في مصر بطالة بترتفع زي ما بيحصل في دول العالم»، كما ذكرت أن معدلات التوظيف في مختلف القطاعات جيدة.

وأشارت إلى أن مصر شهدت تحسنا كبيرًا في محفظة النقد الأجنبي خلال الفترة المذكورة، إذ زادت تحويلات المصريين في الخارج وارتفعت إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس وزادت الصادرات المصرية.