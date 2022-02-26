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«المالية» لـ«الوطن»: ضخ مليون جنيه «فكة» يومياً لزيادة الطلب عليها

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محمود الجمل
02:01 م | السبت 26 فبراير 2022
العملات المعدنية

العملات المعدنية

كشف اللواء حسام خضر وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة أن المصلحة تضخ يوميا نحو مليون جنيه عملات معدنية (فكة) بسبب زيادة الطلب.

العملات المعدنية

وأضاف خضر لـ «الوطن» أن المصلحة تضخ كميات أكبر من المليون جنيه عملات معدنية في المناسبات والأعياء الرسمية نظرا لزيادة الطلب على العملات المعدنية.

وأكد أن المصلحة تهتم بشكل دائم بتخليد الإنجازات الوطنية بشكل دائم، مشيراً إلى أنه بشكل دائم يتم إعداد تصميمات لكل المشروعات القومية التي شيدتها الدولة منذ عام 2014 لافتا إلى أن مصلحة الخزانة العامة وسط العملة طرحت أكثر من 3 ملايين جنيه من العملات المعدنية "الفكة" من فئات الجنيه للاحتفال بأعياد الشرطة رقم 70 تخليدا لذكري المناسبة العظيمة التي تبرز التضحيات الغالية لأبطال الشرطة فى الذود عن الوطن والحفاظ على سلامة مواطنيه وأراضيه.

«سك العملة»

وحول أبرز المشروعات التي وثقتها مصلحة «سك العملة» قال رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة إن المصلحة وثقت عددا كبيرا من المشروعات بعد سكها على العملات المعدنية خلال السنوات الماضية أبرزها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ،والمشروع القومي للإسكان، حقل ظهر للغازومدينة العلمين الجديدة، وقناطر أسيوط الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية وهضبة الجلالة، والحاضنات التكنولوجية، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة بأسوان، وقناة السويس الجديدة، والمشروع القومى للاستزراع السمكي، والمركز اللوجيستي لتخزين وتداول الحبوب.

وأشار خضر أيضا إلى تخليد إصدار 3 ميداليات تذكارية لبطاركة العصر الحديث للكنيسة القبطية في مصر، الأولى للبابا كيرلس السادس قديس العصر الحديث، بمناسبة ذكرى مرور 50 عامًا على رحيله.

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بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.