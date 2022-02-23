«المالية» تصرف مرتبات الموظفين في 23 وزارة وجهة ومصلحة بالدولة غدا

تواصل وزارة المالية، غدا الخميس، صرف مرتبات شهر فبراير 2022، للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، لليوم الثاني على التوالي، بعدما بدأت اليوم الأربعاء الموافق 23 فبراير، صرف المرتبات لنحو 5 ملايين موظف بالدولة.

ويستعد العاملون والموظفون بـ23 وزارة وجهة ومصلحة تحصل على مرتباتها من الخزانة العامة للدولة، لصرف مرتبات شهر فبراير الحالي، وفقاً لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية، في نهاية شهر ديسمبر 2021، بعدما صرف العاملون بنحو 33 وزارة وجهة ومصلحة، مرتباتهم اليوم.

ينتهي صرف المرتبات يوم 28 فبراير

وبحسب الكتاب الدوري لـ«المالية»، يصرف الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة مرتبات شهر فبراير الحالي على مدار 5 أيام، بدأت من اليوم الأربعاء 23 فبراير، على أن تنتهي عمليات الصرف يوم 28 فبراير الحالي، نظراً للتوقف عن صرف المرتبات يومي الجمعة والسبت، نظراً للراحات والإجازات الأسبوعية.

وأشار الكتاب الدوري إلى أن وزارة المالية، ستواصل عمليات صرف مرتبات فبراير الحالي، يومي الأحد الموافق 26 فبراير الحالي، وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 28 فبراير الحالي، حتى يتمكن كل العاملين والموظفين بكل الوزرات والجهات والمصالح والمديريات بالمحافظات، من صرف مرتبات شهر فبراير بالكامل.

توعية الموظفين باتباع الإجراءات الاحترازية أثناء صرف المرتبات

وأهاب الكتاب الدوري لـ«المالية» بكل المسؤولين بكل الوزرات والأجهزة والمصالح والهيئات، بضرورة توعية وتحذير العمال والموظفين لديهم في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

وشدد الكتاب الدوري على أن وزارة المالية بالاتفاق مع البنك المركزي المصري، ستتيح وتضخ الأموال المخصصة لمرتبات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، في ماكينات الصراف الآلي في المواعيد المحددة والمخصصة لكل وزارة ومصلحة وجهة حكومية.