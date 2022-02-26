«جهاز التعمير»: حفر 1860 بئراً وإنشاء 296 سداً استجابة لأهالي مطروح

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، النائب جمال الشورى، أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ينفذ خطة سنوية خلال العام المالي الحالى 2021/ 2022، لمكافحة التصحر وحفر الآبار وإنشاء السدود على أرض محافظة مطروح، تحت إشراف اللواء آمون مرتضى، رئيس الجهاز، للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها، بما يخدم أهالي مطروح في القرى والنجوع بمراكز ومدن المحافظة، الذين يعتمدون على الآبار في الأكل والشرب وتربية الأغنام والماعز البرقي الشهيرة.

إنشاء آبار في مطروح وتطهير «الروماني»

وقال النائب جمال الشورى، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن الاجتماع الأخير مع رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، شهد استعراض مشروعات الآبار والسدود المقرر تنفيذها خلال الخطة السنوية، من إنشاءات حديثة وتطهير آبار قديمة، لإعادة دخولها الخدمة، وتتضمن تطهير 100 بئر «روماني» بأحجام مختلفة، يسع من 250 متراً مكعباً حتى 3 آلاف متر، لاستخدامها في أغراض الرعي والزراعات، وإنشاء 1860 بئراً، بحجم 100 متر مكعب للمياه للأفراد، وإنشاء 296 سداً لتنمية الزراعات، لتخزين ما يقرب من 300 ألف متر من مياه الأمطار.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه جرى الانتهاء من أكثر من 80% من هذه الأعمال، لتلبية مطالب الأهالي بمحافظة مطروح، لتخزين مياه الأفضلمطار الموسمية، والتي يعيش عليها سكان المناطق الصحراوية، والمحافظة على الثروة الحيوانية، وتشجيع الزراعات الصحراوية مثل التين والزيتون والشعير، فضلاً عن المحافظة على البيئة.

إنشاء آبار عميقة في سيوة

وأشار «الشورى» إلى أن جهاز التعمير نفذ مشروعات إنشاء آبار عميقة، من بينها بئر ارتوازية عميقة في واحة «الجارة»، أو «أم الصغير»، التابعة لمركز سيوة، بعمق 1450 متراً، وبطاقة إنتاجية 660 متراً مكعباً في الساعة، بالإضافة إلى إنشاء بئر مياه عميقة بمنطقة «الدكرور»، في واحة سيوة أيضاً، بعمق حوالي 900 متر، وبطاقة إنتاجية متوقعة 300 متر مكعب في الساعة، لتوفير مياه شرب نقية بالواحتين.

تلبية احتياجات أهالي مطروح للآبار

وأوضح نائب مطروح أن هناك اهتمام بزيادة الآبار، استجابة لمطالب أهلنا في المحافظة، بزيادة عدد الآبار، وتطهير وترميم الآبار القديمة من الآبار الروماني والآبار القديمة التي تحتاج إلى تطهير، لتلبية جميع الاحتياجات في مختلف المناطق شرق وغرب وجنوب مطروح.