إحالة أوراق فني هندسي للمفتي بتهمة تصنيع متفجرات

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إحالة فني هندسي للمفتي، لاتهامه بتصنيع المفرقعات.

إجراءات إعادة محاكمة المتهمين

جاء ذلك في جلسة إعادة إجراءات محاكمته على ذمة القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وحددت جلسة 31 مارس المقبل للنطق بالحكم، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

واتهمت النيابة العامة المتهم وشقيقه بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي يكفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأيضًا واجه المتهم تهمة الانضمام لمجموعة العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة، والمنشآت العامة، واستخدما الإرهاب وسيلة لذلك.