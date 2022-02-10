إحالة 4 للمحاكمة في «تلفيق واقعة ضد نجل رئيس محكمة جنايات المنصورة»

أحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، محاميين وممرضة ورجل أعمال، إلى المحاكمة في واقعة تلفيق بلاغ كاذب ضد نجل رئيس محكمة جنايات المنصورة، لرده عن نظر دعوى متداوله أمامه ضد رجل الأعمال.

طلب رد هيئة المحكمة لوجود خصومة مع نجل رئيس الدائرة

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر 2021، عندما فوجئ المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، عند نظر قضية هتك عرض أحد الرجال والمتهم فيها عدد من المتهمين، بينهم رجل أعمال ومحامٍ، بأنّ أحد محاميي الدفاع يطلب رد هيئة المحكمة لوجود خصومة بين نجل رئيس الدائرة المستشار بهاء المري، الذي يعمل ضابطا بمحافظة الإسكندرية، وبين إحدى السيدات ابنة خالة أحد المتهمين في الواقعة.

ضبط وإحضار المتهمين

وقدّم المحامي خلال الجلسة، صورة محضر محرر من سيدة من أبناء مدينة المنصورة، ضد نجل القاضي محرر بأحد أقسام محافظة الإسكندرية، محل عمل الضابط، وتتهمه فيه بالتعدي عليها أثناء وجودها بإحدى محلات زيوت السيارات.

وأبلغ رئيس المحكمة، المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بالواقعة، وقرر مباشرة التحقيق في الواقعة، وتبيّن كذب ادعاء السيدة والمحامي.

واعترف أحد المحامين بأنّ المتهم لفق الاتهام للضابط، لإجبار والده على التنحي عن نظر القضية وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمين المشاركين في الواقعة، وهما محاميان وممرضة ورجل الأعمال المتهم في واقعة هتك العرض.