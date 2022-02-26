رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها لإلغاء توكيلين

قضت الدائرة 3 مدني، بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، اليوم السبت، رفض الدعوى الأصلية وإلزامها المصاريف، المقامة من قبل «آية» الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، حيث تطالب بإلغاء توكيلين حررتهما له، كما قبلت الدعوى الفرعية شكلا، والزامها بالمصاريف 339 ألف جنيه.

وحررت آية رشوان توفيق لوالدها توكيل رسمي عام وفوجئت باستعماله واستغلاله التوكيل دون علمها بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بينها وبين شقيقتيها، وقيام والدها بالتوقيع على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة حدد فيهما للطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد بعقدي البيع بتاريخ 17/8/202، وطالبت ببطلان عقدي القسمة المؤرخين 20/8/2020 وبتاريخ 22/8/2020.