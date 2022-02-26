ترتيب الجيش الأوكراني عالميا: فجوة كبيرة مقارنة بروسيا

مع دخول العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا يومها الثالث، لا تزال مسألة ترتيب الجيش الأوكراني على المستوى العالمي محل بحث لدى كثيرين ممن يتابعون الحرب الجارية، التي بدأت فجر يوم الخميس الماضي، وبررها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها تأتي لحماية منطقة دونباس القريبة من روسيا، التي يتواجد بها انفصاليون موالون لموسكو.

المؤكد أنه أيا كان موقع الجيش الأوكراني، فإنه بالتأكيد لن يضاهي ولو بقليل قوة الجيش الروسي، إذ أن التفوق العسكري الواضح لروسيا في حرب أوكرانيا كان متوقعا.

ترتيب الجيش الأوكراني يضعه في المرتبة 21 عالميا

ويأتي ترتيب الجيش الأوكراني في المرتبة 21 عالميا، في وقت يأتي ترتيب الجيش الروسي في المرتبة الثانية عالميا خلف الولايات المتحدة الأمريكية، في تفوق واضح للقوات المسلحة الروسية، بحسب موقع جلوبال فاير باور المعني بتصنيف الجيوش.

ويستند ترتيب قوة الجيش الأوكراني إلى مجموعة من الأرقام، إذ يمتلك 297 ألف عسكري، وهو الرقم الذي كان أعلن عام 2018، فيما يمتلك بحسب تقديرات أكثر من 15 مليون فرد ضمن قوات الاحتياط القادرة على حمل السلاح منهم الذكور والإناث، والذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 49 عاما.

ميزانية الجيش الأوكراني تصل إلى 9.6 مليار دولار

ومن بين المعايير التي يعتمد عليها ترتيب الجيش الأوكراني حجم الميزانية التي يعتمد عليها، إذ قدرت ميزانية الجيش الأوكراني عام 2021 بنحو 9.6 مليار دولار أمريكي.

ويبلغ إجمالي عدد الطائرات التي يمتلكها الجيش الأوكراني نحو 318 طائرة بينهم مروحيات، فيما يبلغ إجمالي عدد المدرعات والدبابات التي يمتلكها جيش نحو 12 ألف مدرعة برية.

وكان الجيش الأوكراني طلب من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» مساعدات عسكرية دفاعية، أمس، لمواجهة الهجوم الروسي الذي طال عدة مناطق داخل أوكرانيا، إلا أن «كييف» ترى أن الدعم المقدم لها لم يكن على المستوى المنتظر.