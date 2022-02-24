«بوتين» يدعو الجيش الأوكراني لعدم اتباع أوامر «زيلينسكي»

بدأت روسيا فجر اليوم الهجوم على أوكرانيا في تنفيذ لما جاء في تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي حمل «النظام الأوكراني» مسؤولية إراقة الدماء في أوكرانيا، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم.

ودعا الرئيس الروسي بوتين في خطاب لشعبه عناصر الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر التي وصفها بـ«الإجرامية» للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.

«بوتين»: النظام الأوكراني يتحمل مسؤولية إراقة الدماء

وقال «بوتين»: «مرة أخرى، أؤكد بشدة على أن كل مسؤولية عن إراقة الدماء المحتملة ستكون بالكامل على ضمير النظام الحاكم في أراضي أوكرانيا».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا فجر اليوم إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس، بعد توجه الأخيرة إلى موسكو وطلبها المساعدة.

وأكد على أن الأمر كان يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية.