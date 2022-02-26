انهيار أمل رزق أثناء تشييع جثمان والدتها من مسجد السلام

شيَّعت الفنانة أمل رزق جنازة والدتها منذ قليل، من مسجد السلام بمدينة نصر، بعد أن وافتها المنية منذ ساعات، وفقا لما أعلنته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انهيار أمل رزق أثناء تشييع جثمان والدتها

وانهارت أمل رزق من البكاء أثناء تشييع جثمان والدتها، وحاولت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلة التخفيف عنها، فيما تغيب نجوم الوسط الفني عن حضور الجنازة.

ووارى جثمان والدة الفنانة أمل رزق الثري داخل مقابر العائلة، ولم يتحدد بعد موعد أو مكان العزاء إلى الآن.

وفاة والدة الفنانة أمل رزق

وغادرت الراحلة عالمنا منذ ساعات قليلة، وكتبت الفنانة أمل رزق عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «أمي الغالية في ذمة الله، إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، صلاة الجنازة في صلاة المغرب مسجد السلام شارع ذاكر حسين مدينة نصر والدفن بمدافن الأسرة مدينة نصر».

أمل رزق تشارك في مسلسل دايما عامر

جدير بالذكر أن الفنانة أمل رزق تشارك في السباق الرمضاني المقبل كضيفة شرف في مسلسل «دايما عامر» بطولة الفنان مصطفى شعبان، وعمرو عبدالجليل، ولبلبة، وأحمد الشامى، ولمى كتكت، وكريم عفيفى، وعدد من الفنانين والعمل من إخراج مجدي الهواري.

آخر أعمال أمل رزق

وكانت آخر أعمال «رزق» مسرحية «زقاق المدق»، بطولة دنيا عبدالعزيز، نهال عنبر، محسن محيي الدين، كريم الحسيني، بهاء ثروت، ضياء عبدالخالق، عبدالله سعد، حسان العربي، أحمد صادق، والعمل من إخراج واستعراضات عادل عبده.