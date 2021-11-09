أمل رزق تكشف تطورات حالة ابنتها الصحية: خرجت من العمليات

طمأنت الفنانة أمل رزق، جمهورها عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام، عن حاله ابنتها لمي كتكت الصحية بعد خضوعها لعمليه جراحية، ونشرت صوره لابنتها فور خروجها من العمليات.

وقالت رزق: «ألف حمد وشكر لله وألف شكر لكل حبايبي اللي كلموني وبعتوا ليه يطمئنوا على لمى وبعتذر لعدم الرد لأني طول وقت العملية كنت بدعي بس والحمد لله خرجت بالسلامة والله مش عارفة أشكركم أزاي».

أمل رزق تطلب الدعاء لابنتها

وأعلنت أمل رزق صباح أمس الإثنين عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، خضوع ابنتها لعملية جراحية.

وكتبت أمل : «اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه، بنت عمري داخلة العمليات بعد ساعتين أكرمنا يا رب».

لمى كتكت تدعم والدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا

وفي أبريل الماضي طالبت لمى كتكت، ابنه الفنانة أمل رزق من جمهورها الدعاء لوالدتها، كما حرصت على دعمها في فترة مرضها بفيروس كورونا.

وكتبت لمي عبر حسابها على موقع «فيس بوك» قائلة: «بيقولوا إن كل واحد له نصيب من اسمه.. فأكتر حاجة نانا عملتها صح بعد إنها خلفتك، إنها سمتك أمل، كنتي وهتكوني دايماً الأمل في كل يوم أو لحظة صعبة، الواحد كده كل ما يكون كاره عشته ويائس يبص ليكي ويقول اللي خلق حاجة بالجمال والعظمة دي أكيد قادر يهون أي حاجة تانية».

وأعلنت أمل تعافيها بعد معاناه شهر مع فيروس كورونا، حيث كتبت عبر «انستجرام»: «أحلى عيد لما ربنا يمن عليك بالشفا والستر ويفرح قلبك ويطبطب عليك، اللهم لك ألف شكر على كل نعمك الكتير قوي، عيد سعيد على كل الناس الطيبين الصادقين المحترمين».