وزيرة التضامن: إنشاء قرية تراثية بأسوان ونتصدى لأي مشكلات اقتصادية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم التعامل مع كل الجهات لحماية العمالة المصرية، وبالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، الذى يحمي كل المبادرات.

وأضافت القباج، في تصريحات صحفية لها منذ قليل على هامش زيارتها لمحافظة أسوان، أن أسوان تشهد المرحلة الرابعة من «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين، مؤكدة أنه يتم الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وتستهدف العاملين في مجال الصيد على طول مجرى النيل، والموضوع يمتد لتغطية فئة الصيد وتوفير دعم مادي وعيني وتغطيتهم أثناء أشهر الذريعة والبحث عن فرص عمل وأدوات إنتاج، وطريقنا طويل ونعمل على مكافحة الصيد الجائر وهناك مبادرات عديدة.

وزيرة التضامن: تسجيل 32 ألف صياد ضمن مبادرة «بر أمان»

وأوضحت أن المستهدف 42 ألف صياد، لافتة إلى أنه تم تسجيل 32 ألف صياد وتم تسجيلهم على قاعدة بيانات مميكنة، لافتة إلى أن ذلك يتم طبقا لتوجيهات الرئيس، والمسؤولية تجاه فئة العمالة غير المنظمة، والحرفيين وكل هذه الفئات مستهدفة.

القباج: بروتوكول لإنشاء قرتين تراثيتين في سيناء وأسوان

وأوضحت أنه تم توقيع بروتوكول لإنشاء قرية تراثية بسيناء، كما سيتم قرية تراثية بأسوان، وحرصنا على مشاركة أسوان في مبادرة بر أمان في أسوان، وإذا كانت المشكلات اقتصادية يتم التصدى لها، ونقف جنبا إلى جنب وتمد جسور التعاون والعمل على تعزيز قطاع الصناعات البسيطة، والفترة المقبلة ستشمل المزيد من النمو الاقتصادي، ونتعامل مع الفئات البسيطة، وتولى القيادة السياسية اهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وضمها للمشروعات والمبادرات الوطنية.

وأوضحت أنه تم ربط مراكب الصيد بشبكة بيانات الوزارة وتم التأمين على الصيادين على العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك خلال إطلاق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وأليساندرو فراكستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وتستهدف المبادرة العاملين على طول مجرى نهر النيل من صيادي وملاك المراكب المنتشرين في 16 محافظة يمر بها نهر النيل وهي (كفر الشيخ، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والإسماعيلية، والقاهرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان).