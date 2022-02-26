وزيرة التضامن من أسوان: «الجمعيات الأهلية هي قلب المجتمع المصري»

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أسوان خرجت منها أول وثيقة لوقف ختان الإناث فى 2004، فكانت أول وثيقة للتحرر من العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن عام 2022، أول عام يخصص للمجتمع المدني وعلينا إثبات أنفسنا، ولأن علينا أمانة كبيرة لتقديم الدعم والمساعدة، لإبراز جهود المجتمع المدني، الذي لابد وأن يكون ميكانيكيا وينتج حراكا سريعا، والحكومة سباقة في التعاون مع المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال كلمتها فى اللقاء السنوي لعرض الأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، ولقائها بعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمراجعة الموقف التنفيذي، وبالجمعيات الشريكة في برنامجي «مواطنة»، و«وعي» للتركيز على تنشيط التثقيف والحوار المجتمعي حول موضوعات حقوق الإنسان وتعظيم الوعي الإيجابي في كثير من القضايا الاجتماعية، والخاصة بالاتجاهات والسلوكيات المجتمعية التي تؤثر على سير التنمية.

وتابعت القباج: «سنجوب المحافظات للحوار المجتمعي، والمشاركة المجتمعية لابد أن تؤتي ثمارها فى موضوعات محددة وملموسة وتحمل رسائل، ويكون لدينا حقيبة من الإنجازات والأثر الطيب، والمشاركة فى الأجندة الوطنية وتحديد محاور عدة مثل التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، ومتابعة الفجوات التنموية»، مؤكدة على أن ميكنة المجتمع المدني هذا العام ستسهل الكثير، ومتابعة موارد المجتمع الأهلي، وقياس اثر الإنجاز، من خلال منهجية العمل الأهلي.

وأوضحت الوزيرة أن الجمعيات لها ثقل في قربها من الأسر ومعرفة كل تفاصيل المجتمع، وجمعيات تنمية المجتمع تعتمد عليها الجمعيات الكبرى، وهذه الجمعيات هي قلب القرى المصرية، والمسائلة حول توزيع الموارد والمبادرات التنموية في المستوى القاعدي.