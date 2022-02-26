«القباج»: إصدار بطاقة هوية للرائدات بشعار وزارة التضامن

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عمل الرائدات الاجتماعي ليس بالمكاتب ولكنه ميداني، مشيرة إلى أن دور الرائدة المجتمعة توعية الأسر من خلال زيارة عدد معين منها، وملء الاستمارة لشرح وضع الأسرة، وعمل جلسة حوارية، مؤكدة أن الوحدات الاجتماعية تشرف على عمل الرائدات المجتمعيات.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: «إن وضع الرائدات الاجتماعيات محفوظ»، مشيرة إلى أنه من الممكن عمل يوم للرائدات، مشيرة إلى أنه سيتم عمل بطاقة هوية الرائدة المجتمعية بلوجو وزارة التضامن، وتأمينه بمركز الاصدارات المؤمنة، مؤكدة ضرورة تعايش الرائدة مع المجتمع الذي تسعى لتغييره.

جاء ذلك خلال لقائها عدد من الرائدات الاجتماعيات فى محافظة أسوان، حيث يتم تدريبهن من خلال برنامج «وعي»، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي توعية الأسر الأولي بالرعاية، بالرسائل التي يحتويها البرنامج والتي تستهدف ترسيخ الوعي الإيجابي نحو كثير من قضايا الاستقرار الأسري، وإعلاء صحة المرأة والطفل، وحث المواطنين على العمل، وترشيد الموارد البيئية، وحماية الأطفال والنساء من ممارسات العنف، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

من جانبها أكدت إحدى الرائدات المجتمعية، أن أبرز مشكلاتهن تتمثل فى عدم تخصيص مكان لعقد الندوات التوعوية، إلى جانب عدم وجود كارنيه يسهل مهامهم.