ماجدة خير الله تنعى جالا فهمي: كان حلم حياتها تقديم مسلسل عن كاميليا

حرصت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على نعي الفنانة الراحلة جالا فهمي التي رحلت عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز الـ 59 عاما.

ماجدة خير الله تنعى الراحلة جالا فهمي

ونشرت ماجدة خير الله صورة مجمعة لبعض أعمال جالا فهمي، وعلقت عليها قائلة: «وفاة الفنانة جالا فهمي، اشتهرت بتقديم أفلام الكوميديا الرومانسية، وكان آخر فيلم تقدمه للسينما (أول مرة تحب) من إخراج علاء كريم».

ماجدة خير الله تكشف عن حلم جالا فهمي

كما كشفت «خير الله» عن حلم جالا فهمي في تقديم مسلسل عن «كاميليا» وبدئها تصويره بالفعل قبل توقفه، فاستكملت حديثها: «وكان حلم حياتها تقديم مسلسل عن (كاميليا) نجمة الأربعينيات، وفعلا شرعت في تصوير المسلسل وكان من إخراج علي بدرخان ولكنه توقف بدون أي أسباب منطقية».

وفاة الفنانة جالا فهمي

وكان مدير التصوير مصطفى فهمي كشف عن وفاة شقيقته جالا فهمي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: «انتقلت إلى رحمة الله أختي چالا فهمي».

بوسي شلبي ورامي رضوان ينعيان جالا فهمي

كما نعتها الإعلامية بوسي شلبي، حيث نشرت صورة لها عبر «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «البقاء لله جالا فهمي»، بينما شارك الإعلامي رامي رضوان صورة لها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمها ويصبر أسرتها».

آخر أعمال جالا فهمي

يذكر أن الفنانة جالا فهمي ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي، وهي من مواليد 6 نوفمبر عام 1962، كما شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الناجحة، وكان آخرها فيلم «أول مرة تحب يا قلبي» عام 2003.

والعمل من بطولة تامر عبدالمنعم، نورهان، طارق عبدالعزيز، ولطفي لبيب، بسام رجب، وغيرهم من الفنانين.