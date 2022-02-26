عاجل.. الإعلامية بوسي شلبي تعلن وفاة الفنانة جالا فهمي

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، وفاة الفنانة القديرة جالا فهمي، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها: «البقاء لله.. الفنانة جالا فهمي».

معلومات عن جالا فهمي

جالا فهمي هي ابنة المخرج أشرف فهمي، وحصلت على «ليسانس الآداب» من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت في الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل.

بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، وكانت بعمر 12 عاما، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان «حكايات راوية وفكري»، ومنه إلى التلفزيون، ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح في مجموعة الأفلام التي قدمتها مع المخرج شريف شعبان.