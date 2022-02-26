«التضامن»: توفير التأمين الصحي الشامل للرائدات الاجتماعيات

قالت الدكتورة أمال زكي، مستشار وزير التضامن لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، إن قرار إصدار بطاقة هوية للرائدات الاجتماعيات وتأمينه بمركز الإصدارات المؤمنة؛ جاء لأنهم من ضمن العمالة غير المنتظمة، ومن المفترض تطبيق تأمين اجتماعي لهم، يُحسب من شهر يناير الماضي.

دفع التأمينات الخاصة للرائدات

وأضافت «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدولة هي من ستقوم بدفع التأمينات الخاصة للرائدات، كما سيتم توفير التأمين الصحي الشامل لهم بعد إدخالهم تحت مظلة العلاج لغير القادرين: «هتبقي حاجة جميلة بالرغم أنهم متطوعات ولكن ليهم تأمين اجتماعي وصحي».

دورة الرائدة الاجتماعية

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت خلال لقائها عددًا من الرائدات الاجتماعيات في محافظة أسوان، اليوم السبت، أن عمل الرائدات الاجتماعي ليس بالمكاتب ولكنه ميداني، مشيرة إلى أن دور الرائدة الاجتماعية توعية الأسر من خلال زيارة عدد معين منها، وملء الاستمارة لشرح وضع الأسرة، وعمل جلسة حوارية، مؤكدة أن الوحدات الاجتماعية تشرف على عمل الرائدات الاجتماعيات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي: «أن وضع الرائدات الاجتماعيات محفوظ»، مؤكدة ضرورة تعايش الرائدة مع المجتمع الذي تسعى لتغييره.