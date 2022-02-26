سمير فرج يكشف سيناريوهات أزمة «أوكرانيا-روسيا»: مش حرب عالمية ولا حاجة

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن روسيا فاجأت أوكرانيا بتدمير البنية العسكرية والمطارات والقواعد الجوية والرادارات ومراكز القيادة، كما فاجأت العالم أجمع ببدء الهجوم على أوكرانيا بضربات صاروخية باليستية ضد الأهداف الأوكرانية بدلًا من هجمات جوية بالطائرات، مؤكدًا أن هدف روسيا الأساسي هو عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وعدم تواجد سلاح في أوكرانيا، لذلك في خلال 4 ساعات فقط نفذت روسيا ضربات متتالية قاسية أحدثت شللا كاملا في أوكرانيا، ونجحت في خطتها بنسبة 70% ثم بدأت الهجوم البري على أوكرانيا.

أوكرانيا طلبت التفاوض مع روسيا بعد الهجوم الذي شنه الجانب الروسي

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن أوكرانيا طلبت التفاوض مع روسيا بعد الهجوم الذي شنه الجانب الروسي، لكن روسيا اشترطت عدة بنود من أجل التفاوض وكانت جميعها قيودًا مجحفة لذلك رفضتها أوكرانيا، إذ أصبح هدف روسيا الآن تغيير النظام الحاكم في أوكرانيا وجلب نظام حاكم جديد موالٍ لروسيا، رغبة من الجانب الروسي في تكوين تحالف ثلاثي بين روسيا وبيلارويسا وأوكرانيا.

ما يحدث حاليا ليس حربا عالمية ثالثة كما يدعي البعض

وأشار المفكر الاستراتيجي، إلى أن أغرب شيء حدث في تلك الأزمة هو ترك قوات الناتو والولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا بمفردها ضد روسيا، كما أن مجلس الأمن عقد اجتماعًا حول الأزمة الأوكرانية، وأدان روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا، لكن فوجئنا بأن روسيا استخدمت حق الفيتو، بينما الصين هي الأخرى امتنعت عن التصويت ضد أي قرار ضار بروسيا، وبذلك نجد تكتلا جديدا يتم تشكيله في العالم، مؤكدًا أن ما يحدث حاليا ليس حربا عالمية ثالثة كما يدعي البعض، بينما هي حرب تقليدية، إذ لا يوجد في تلك الحرب قنابل نووية.

روسيا ترفض دخول أوكرانيا لحلف الناتو

وأردف أن روسيا ترفض دخول أوكرانيا لحلف الناتو لأن بانضمام أوكرانيا سيكون هناك قوات مُعادية لروسيا على حدودها، وموسكو ترفض ذلك لتحقيق أمنها القومي، كما أن روسيا وضعت حشودا عسكرية على الحدود مع أوكرانيا والأقمار الصناعية رصدت تلك الحشود، كما أنه في 2014 سيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم، موضحًا أن روسيا ترغب في الحصول على تعهد مكتوب من أمريكا وأوروبا بأن أوكرانيا لن تدخل الناتو وأنه لن يكون لديها قوات عسكرية من دول الناتو على أراضي أوكرانيا، وأمريكا وحلف الناتو رفضوا هذا الأمر.

من المتوقع أن تصبح أوكرانيا دولة تابعة لروسيا

وأشار اللواء سمير فرج، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي «الناتو» قاما بتهديد روسيا بعدم شن هجوم على أوكرانيا وإلا سوف يتم توقيع عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو، كما أن روسيا طلبت منذ نحو أسبوعين عدم ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو وبعد تمسك جميع الأطراف بآرائها ضربت روسيا أوكرانيا الساعة الرابعة فجر يوم الخميس حتى لا تصيب المدنيين، متوقعًا أن تصبح أوكرانيا دولة تابعة لروسيا، وأن يتم تشكيل حكومة عسكرية في كييف كما حدث في جزيرة القرم.

سعر الغاز سوف يرتفع سعره بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

وأكد أن سعر الغاز سوف يرتفع سعره بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا مما يكون في مصلحة مصر، ولكن معدلات السياحة سوف تتأخر خاصة أن هناك أعدادا كبيرة من السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا تتواجد في مصر، فإما أن يوافق الرئيس الأوكراني على المطالب الروسية، أو أن يقوم بترك أوكرانيا واللجوء للدول المجاورة.