داعية إسلامي: السيسي أعطانا درسا في التواضع خلال حديثه مع سمير فرج

قال الداعية الإسلامي ياسر سطوحي، اليوم، إن الرئيس السيسي أعطانا درسًا في التواضع خلال حديثه مع قائده اللواء سمير فرج في الندوة التثقيفية التي أقامتها القوات المسلحة أمس احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، مشيرا إلى أن جملة الرئيس «العين عمرها ما تعلى عن الحجاب» تُدرس.

ورد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «DMC»، بأنه مندهش من عدم إفصاح اللواء أركان حرب سمير فرج عن أنه كان قائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدم مباهاته بذلك، مؤكدا أن هذا ضمن عقيدة السرية والكتمان في القوات المسلحة، متابعا: «مقالش ده إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي وبكى سمير فرج من شدة خجله، والقوات المسلحة فيها إنكار ذات كبير».

حوار السيسي وسمير فرج

ومن جهته، قال العالم الأزهري الشيخ رمضان عبد المعز، خلال الحلقة ذاتها، إنه لم ير أي شخص إلا وتأثر بالحديث الذي دار بين الرئيس السيسي واللواء سمير فرج، متابعا: «الجيش فيه كل حاجة بتحصل بالثانية وبخطة واضحة، واللواء سمير فرج أعطى الرئيس السيسي امتيازًا عندما كان ملازمًا لأنه صاحب قرار، والإنسان قرار».

السيسي ضابط صاحب قرار

وتحدث اللواء سمير فرج، خلال الندوة التثقيفية التي أقامتها القوات المسلحة أمس، احتفالا بحرب أكتوبر، عن ذكرياته مع الرئيس السيسي الذي كان ملازما في سبعينات القرن الماضي، مشيرا إلى أنه كان ضابطا صاحب قرار وحريص على زملائه وكان يعمل على أداء المهام على أكمل وجه.