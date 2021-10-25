سمير فرج: السيسي يتابع بنفسه تطوير مناهج الكليات العسكرية سنويا

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن كلية الطب العسكري لديها توأمة مع كلية متيشجان الأمريكي، وبروتوكول تعاون مع جامعة ميلانو، لافتا إلى أنه تم تخريج عناصر شابة جديدة من القوات المسلحة، موجها التهنئة للقوات المسلحة والشعب المصري والدفعة الجديدة من الكليات العسكرية.

مصر لديها 4 اتجاهات استراتيجية

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر لديها 4 اتجاهات استراتيجية، الأولى: هو الاتجاه الشمالي الشرقي من سيناء التي كانت معبر جميع الغزوات على مصر، بجانب الاتجاه الاستراتيجي الغربي في ليبيا، ثم الاستراتيجي الغربي الجنوبي في السودان، ومؤخرا الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الذي توجد به آبار غاز، مؤكدا أن مصر تدافع عن غازها.

القوات المسلحة جاهزة لردع أي أحد يستهدف مصر

وأوضح المفكر الاستراتيجي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن القوات المسلحة المصرية جاهزة لردع أي أحد يفكر في استهداف مصر، لافتا إلى أنها ليست معتدية وحريصة على تطوير مصر، ومحاربة كل الجهات التي تستهدفها، موضحا أن الجيل الذي تخرج اليوم من الكلية الحربية مجهز.

الرئيس يتأكد بنفسه من تطوير المناهج

وذكر المفكر الاستراتيجي، أن حروب الجيلين الرابع والخامس، تعتمد على الأكاذيب والشائعات، وأقوى أسلحتها العقل، لأن الضابط يجب أن يوعي المجندين الذين يتولى إدارتهم، من أجل رفعة شأن مصر ومحاربة أعداء الوطن، لافتا إلى أن الجيل الذي تخرج اليوم سيكون دماء جديدة للقوات المسلحة في ظل تطور كبير للأسلحة واستخدام مختلف تكنولوجيا العصر، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطور المناهج في الكليات العسكرية كل سنة، من أجل التأكد من تطور المناهج بشكل يواكب العصر.