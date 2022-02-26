«رعاية نيوز»: الصحة العالمية تشيد بتجربة مصر في التغطية الصحية الشاملة

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية «رعاية نيوز»، التي تعبر عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولي والمحلي، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

واستهلت «رعاية نيوز» بالإعلان عن انتخاب الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، رئيسًا للجنة الخبراء لاجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شمال وشرق المتوسط في دورتها الـ69، لافتة إلى توجيه الشكر للمدير الإقليمي والدول الأعضاء لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شمال وشرق المتوسط على الثقة بالخبرات المصرية في إصلاح النظم الصحية وصياغة السياسات الصحية

وأشارت «رعاية نيوز» خلال نشرتها الدورية، إلى إنجازات هيئة الرعاية الصحية خلال عام 2021 والتي استعرضها الدكتور أحمد السبكي، أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» هي الحل السحري لتقليص المدى الزمني لتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أنه لا مجال لعشوائية بناء منشآت صحية مجددًا، والتخطيط الصحي المبني على احتياجات صحية حقيقية هو الأساس في بناء وتطوير المنشات الصحية بالمنظومة.

وتابعت النشرة الدورية «رعاية نيوز»، باستقبال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، للدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، وناقش الجانبان سبل دعم المنظمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وإشادة «القصير» بالتجربة المصرية في مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرة إلى سعي المنظمة لنقل التجربة لباقي دول الإقليم، والإعلان عن 5 ملفات رئيسية ضمن خطة التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية خلال عام 2022.

بروتوكول مع «نوفونورديسك» لتدريب الأطباء بمنظومة التأمين الصحي الشامل

ووفقًا لـ«رعاية نيوز»، فقد قامت هيئة الرعاية الصحية بتوقيع بروتوكول تعاون ثنائي مع «نوفونورديسك» لتدريب الأطباء بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والإعلان عن مدونة مبادئ وأخلاقيات السلوك الوظيفي بالهيئة العامة للرعاية الصحية، التي تعكس الاهتمام بمواثيق سلوك أخلاقيات الوظيفة العامة داخل الهيئة.

وأشارت «رعاية نيوز» إلى اعتماد 4 منشآت صحية جديدة تابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، طبقًا لدرجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا، ليصل إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة ببورسعيد خلال عام واحد فقط إلى 21 منشأة طبية، وهو ما يعد إنجازا تاريخيا.

اجتياز وحدتي طب أسرة بالأقصر معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليا

وتابعت النشرة الدورية، بالإعلان عن نجاح وحدتي طب أسرة «منشيه النوبة وآل عثمان» التابعتين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر في اجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليًا.

واختتمت النشرة، بمشاركة هيئة الرعاية الصحية بالأقصر في حضور المؤتمر الإقليمي الثالث لطب الأسنان بمحافظة الأقصر، تحت عنوان «خطوة للمعرفة والابتكار»، وذلك للإسهامات المميزة للهيئة في مجال طب وجراحة الفم والأسنان.