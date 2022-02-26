السفير الأمريكي من مهرجان أسوان: ندعم جميع المبادرات الخاصة بالمرأة

حرص السفير الأمريكي جوناثان كوهين مساء اليوم السبت على حضور افتتاح عروض برنامج مسابقة أفلام ذات أثر ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي يقام في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

السفير الأمريكي بمصر يشيد بأفلام مهرجان أسوان

وقال السفير الأمريكي إنه سعيد للغاية بمشاهدة أفلام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مشيرا إلى أنه يحضر المهرجان للمرة الأولى.

دعم المرأة

وأكد في كلمته على هامش مسابقة أفلام ذات أثر أن بلاده تدعم جميع المبادرات الخاصة بالمرأة، مشيرا إلى أن فيلم «بداية الخيط» قامت الولايات المتحدة الأمريكية واليونسيف بدعمه لأنه يؤكد أهمية وجود المرأة في المجتمع.

وتابع: «فيلم بداية الخيط يلقي الضوء على أهمية دور المرأة وحصلت مخرجته ريم أسامة على جائزة أفلام نيويورك عام 2022».

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الروائية عزة كامل، وتضم في عضويتها الفنانة ريم البارودي، والكاتبة أميرة حسين استشاري النوع الاجتماعي والتنمية، وتقام المسابقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ويشارك بالمسابقة 8 أفلام وهي: «خلاص: نساء يعلنّ العصيان» تأليف وإخراج زياد حجاج، «أبواب مكة» تأليف وإخراج مهند دياب، «بداية الخيط» إخراج ريم أسامة، ومن إنتاج ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعرض فيلم «حكايتها»، إخراج سيد على، فيلم «مش بس أمّ» تصوير وإخراج مارك حنا، فيلم «يحكى أن» سيناريو وإخراج عبدالفتاح زيدان، فيلم «Stereotyping» تأليف وإخراج رأفت، فيلم «نوبي أنا» إخراج جيلان سيد.