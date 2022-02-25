جيميناي أفريقيا تطرح رحلة سينماتك في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

نظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ندوة لعرض ورش تدريب الشباب على صناعة الأفلام مع شركة جيميناي أفريقيا، وإطلاق رحلة سينماتك لصناعة الأفلام.

جميناي ومهرجان أسوان

قال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير مهرجان أسوان لأفلام المرأة، إن المهرجان للعام الثاني على التوالي يشهد تعاونا مع شركة جيميناي أفريقيا، التي تعمل على استخدام التقنيات الجديدة في صناعة السينما.

وقدمت الندوة ميري أديب مدير العمليات في شركة جيميناي إفريقيا، التي قالت إن وجودنا في المهرجان يعطينا طاقة إيجابية، وأسوان نفسها مدينة نحبها، في الافتتاح سمعنا كلمة ملهمة من المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي وأيدتها الوزيرة ميرفت التلاوي وهي : كيف ننشر الفكر الإيجابي ونحارب الإرهاب من خلال السينما، في مؤسسة جيميناي نضع هذا الأمر نصب أعيننا، ونراهن على دور الشباب في نشر الفكر الايجابي ، ندعم الشباب الذين لديهم طاقات مختلفة وخلاقة، كفريق عمل ندعم الشباب والبنات الذين نعمل معهم، ونبحث دائما عن كيفية منحهم فرص مختلفة، الكثير من الشباب لديهم شغف بالسينما ويعملون فيها وفي أماكن أخرى، هنا بدأت الرحلة السحرية لسينماتك لتحقيق الهدفين، دعم الشباب في صناعة السينما من خلال مواقعهم في الأماكن التي يعملون فيها من الأساس، ودعت الحضور لمشاهدة عرض برومو لأنشطة رحلة سينماتك.

أهمية السينماتك في صناعة السينما

وقال المهندس عدلي توما العضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا، إن فكرة سينماتك جاءت وقت كورونا وانتشارها، كان وقتا صعبا، لا أحد يستطيع العمل والأفكار مجمدة، فكرنا أن ندعم أفكارا مبتكرة في مجالات مختلفة، فكرنا أيضا في كيفية ربط السينما بريادة الأعمال، كيف يستخدم رواد الأعمال السينما في تطوير الإنتاج والتوزيع، نريد الربط بين الشباب وريادة الأعمال والسينما.