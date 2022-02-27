علي جمعة: حديث النبي مع ربه في المعراج كان عن طريق كتاب الله الملول «فيديو»

يحتفل المسلمون مساء اليوم الأحد 26 رجب بليلة الإسراء والمعراج، وبهذه المناسبة تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه في رحلة الإسراء والمعراج.

حديث النبي مع ربه

وأوضح علي جمعة أن الله تعالي قال على سبيل الحقيقة: «وكلم الله موسى تكليمَّا»، فاستخدام أسلوب التأكيد في الآية يدل على أن الكلام حقيقي وليس مجازا، وكلام النبي مع ربه كان عن طريق كتاب الله المدلول، حيث خلق الله في سدرة المنتهى كلامه مع النبي محمد، مثل ما خلق في الشجرة كلامه مع سيدنا موسى.

طرق كلام الله مع البشر

وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق، أن الله تعالي قال: «وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِىٌّ حَكِيمٌ»، لذلك فإن هناك 3 طرق لكلام الله مع البشر، وهي أن يطبع الله الكلام في نفس الشخص ويحدث الإدراك، فالله لا يتكلم بحرف أو بصوت، ولكن يخلق الله ما يشاء من الدال على الكلام في الإنسان.

الله خلق في نفس النبي كلامه

وأشار «جمعة»، إلي أن الله خلق في النبي محمد ما شاء من الوحي والكلام، كما أن الله يمكنه أن يكلم النبي من خلال الوحي وهو جبريل، حيث يخلق الله في نفس جبريل الكلام الذي يريد أن يبلغه إلى النبي أو النفس البشرية، وبهذه الطريقة تحدث الله تعالي مع نبيه في رحلة الإسراء والمعراج، حيث لم يكن حديث كحديث البشر، وأن الله خلق في نفس النبي ما أراد أن يتحدث به إليه.