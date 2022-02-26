«الإفتاء» تكشف تفاصيل رحلة الإسراء والمعراج.. 7 مشاهد بدأت بـ«البراق»

تقترب ذكرى رحلة الإسراء والمعراج، والتي ينتظرها المسلمون ويحرصون على اغتنام خيرها، والتي تعتبر واحدة من أبرز المعجزات الربانية، وجاءت رحلة الإسراء والمعراج تكريما وتعظيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من كونها معجزة، فكانت رحلة الإسراء والمعراج في الوقت الذي توفي فيه سيدنا أبو طالب بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي الكريم، والسيدة خديجة رضي الله عنها، حيث كانا أكثر المصدقين لرسالته.

الصلاة بالأنبياء

وتزامنا مع هذه الليلة المباركة، أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، تفاصيل رحلة الإسراء والمعراج، والتي بدأت بالبراق، وهي عبارة عن دابة بيضاء اللون ركبها النبي صلى الله عليه وسلم وأسرى الله به من مكة المكرمة حتى المسجد الأقصى.

ثم أعرج بالنبي الكريم إلى السموات السبع، وفي كل سماء من الـ7 سموات رأى نبي من الأنبياء، حيث أشارت دار الإفتاء إلى تريب الأنبياء كما رآهم النبي في رحلة الإسراء والمعراج، وفقا لما ورد في صحيح البخاري، وكان تريبهم كالتالي:

السماء الأولى: آدم عليه السلام.

السماء الثانية: عيسى ويحيى عليهما السلام.

السماء الثالثة: يوسف عليه السلام.

السماء الرابعة: إدريس عليه السلام.

السماء الخامسة: هارون عليه السلام.

السماء السادسة: موسى عليه السلام.

السماء السابعة: إبراهيم عليه السلام

خازن النار

وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، مالك عليه السلام، خازن النار، وشاهد العذاب المنتظر للعاصين والكافرين حتى يحذر قومه في الأرض من الابتعاد عن طريق الله ورسوله، حيث أوضحت دار الإفتاء أن النبي شاهد بعض مشاهد العذاب في النار.

البيت المعمور

لم تنته رحلة الإسراء والمعراج إلى هنا، حيث أوضحت دار الإفتاء عن رؤية رسول الله للبيت المعمور، وهو بيت يصلي فيه يوميا 70 ملكا، وأشارت دار الإفتاء إلى ما ورد عن النبي في صحيح البخاري: «فَرُفِعَ لي البَيْتُ المَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقالَ: هذا البَيْتُ المَعْمُورُ».

نهر الكوثر

وكان نهر الكوثر أحد الأمور التي رآها النبي في رحلة الإسراء والمعراج، وأشارت دار الإفتاء إلى قول النبي: «بيْنَما أنا أسِيرُ في الجَنَّةِ، إذا أنا بنَهَرٍ، حافَتاهُ قِبابُ الدُّرِّ المُجَوَّفِ، قُلتُ: ما هذا يا جِبْرِيلُ؟ قالَ: هذا الكَوْثَر»ُ.

سدرة المنتهى

وتصل رحلة الإسراء والمعراج بالنبي الكريم إلى سدرة المنتهى، وهي شجرة السدر المعروفة باسم شجرة النبق، وهي تقع إلى يمين عرش الرحمن في السماء السابعة، وينتهي إليها علم الملائكة.

رؤية الجنة

وكما اطلع النبي في رحلة الإسراء والمعراج على العذاب المعد للعاصين والكافرين، اطلعه الله عز وجل على الجنة ونعيمها الكبير، وأكدت دار الإفتاء أن الهدف من هذا كان تبشير المسلمين، بما ينتظرهم من نعيم في حال عملوا الصالحات، وتحفيزهم من أجل الحرص على طاعة الله.

فرض الصلاة

ومن أبرز المشاهد في رحلة الإسراء والمعراج هي فرض الصلاة على المسلمين، وتوضح دار الإفتاء المصرية، أن الله في البداية أمر بأن تكون الصلاة 50 فرضا في اليوم، وظل النبي يعود إلى الله يترجاه بأن يخفف عدد الفروض 50 مرة، حتى وصل عددها في النهاية إلى 5 صلوات.

وأشارت دار الإفتاء إلى ما قاله أنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة، قال: فارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق، فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، قال: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه، فقال: ارجع إلى ربك ; فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته، فقال: هي خمس، وهي خمسون، لا يبدل القول لدي، فرجعت إلى موسى، فقال: ارجع إلى ربك، فقلت: استحييت من ربي».