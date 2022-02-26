عضو «كبار العلماء»عن طريقة إحياء ليلة الإسراء والمعراج: بالذكر والصلاة

يستعد المسلمون لإحياء ليلة الإسراء والمعراج في الـ27 من شهر رجب، وزاد البحث من خلال محرك «جوجل» عن ليلة الإسراء والمعراج وفضلها وماذا يفعل المسلم بها، حيث أنها تعد من الليالي المهمة في حياة المسلمين، وفيها صعد الرسول إلى السماوات العلى، حيث وصل إلى السماء السابعة وشاهد العديد من المعجزات، كما فرض فيها الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة.

ليلة الإسراء والمعراج

وتستعرض «الوطن»، في هذه السطور فضل ليلة الإسراء والمعراج، وكيف يحي المسلم هذه الليلة المباركة، وماذا يفعل فيها.

فضل ليلة الإسراء والمعراج

وحول فضل ليلة الإسراء والمعراج، قال الدكتور فتحي الفقي، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، إن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة عظيمة نحيي فيها ذكرى الرحلة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم من عالم الأرض أي الدنيا إلى العوالم العلوية النورانية ليظهر لنا نحن أتباعهُ ولكل البشرية أنَّ ثمة طريق مفتوح من المُلك إلى الملكوت.

إحياء ليلة الإسراء والمعراج

وأضاف عضو هيئة كبار علماء الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعراج النوراني في طريق الترقي والكمال الروحاني يتم باتباع الرسول والسير على خطاه المحمدية، ومن المستحب إحياء هذه الليلة بالذكر والصلاة والمناجاة بين يدي الله والصلاة والسلام على رسول الله حبيب الله نور عرش الله الذي قرّبهُ الله تعالى واصطفاه وأدناه حتى كان قاب قوسين أو أدنى.

كيفية إحياء ليلة الإسراء والمعراج

وحول كيفية إحياء ليلة الإسراء والمعراج، أوضح فتحي الفقي، أنه على المسلم أن يتهيأ للتجليات النورانية والفيوضات الرحمانية لهذه الليلة العظيمة الرجبية ليلة السابع والعشرين من رجب شهر الله جل جلاله، وذلك من خلال صلاة التسابيح وأن يستحضر المسلم في قلبه ووعيه ما جرى في تلك الليلة وتستشعر معاني المعراج كرحلة سماوية إلى السماوات العلية.